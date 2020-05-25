Губернатор Кировской области заявил, что до конца недели в регионе точно не откроют общепит и крупные ТЦ

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25 мая 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newsler.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев. Сайт правительства КО

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что до конца недели ни о каком открытии крупных торговых центров и предприятии общепита не может быть и речи.

Такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба. Его участники договорились отслеживать динамику заболеваемости до конца этой недели, а уже потом по ее результатам принимать решение об открытии еще ряда организаций, в том числе и общепита.

Кроме этого, никакие послабления пока не касаются Вятских Полян, Вятскополянского, Уржумского и Малмыжского районов области. Более того, власти решили ужесточить там меры и запретить работу непродовольственных магазинов и рынков.

Ранее кировчанам разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.