В Подмосковье умер врач, лечивший пациентов с COVID. Доктору было 33 года. У него остались трое детей

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ступинская ОКБ

Алексей Мартынов, фото с сайта больницы

В Московской области заразился коронавирусной инфекцией и умер в ночь на 22 мая хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов. Алексею Мартынову было 33 года. У доктора остались трое маленьких детей - 9-летний и 6-летний сыновья и 5-месячная дочь.

Коллеги Мартынова сообщили, что "вступивший в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков. 17 апреля они приняли первых пациентов с подозрением на COVID-19.

Как и все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, хирург регулярно сдавал анализы на COVID-19. По данным Минздрава МО, доктор не успел до конца отработать двухнедельную вахту, почувствовав недомогание, Мартынов сдал очередной тест. Он оказался положительным.

Мартынов начал лечиться в своем отделении. Но его состояние не улучшалось, а симптомы пневмонии усиливались. Доктора перевезли в одну из профильных региональных клиник. Мартынова подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все попытки стабилизировать состояние врача, отстоять его жизнь коллегам не удалось. 22 мая Алексея Мартынова не стало.

В Минздраве Подмосковья, сотрудники Ступинской областной клинической больницы выразили искренние соболезнования семье и близким врача.