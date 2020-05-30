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Синоптики рассказали, что теплая погода вернется в Москву в субботу

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, что теплая погода вернется в Москву в субботу
фото: лес, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в субботу, 30 мая. По его словам, череда дождей пока не закончится.

«Погода сегодня будет определяться тёплым сектором циклона, облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый», - пояснил он.

Тишковец отметил, что температура воздуха прогреется от + 23 до +25 градусов – в Москве, и от +21 до + 26 – по области.

Ранее Евгений Тишковец предупредил, что в  воскресенье, 31 мая, в Москве выпадет месячная норма осадков.

Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится. 

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