Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото:девушка, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.

«До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики», - пояснил синоптик.

Вильфанд отметил, что заморозков не ожидается, но температура упадет до 12-15 градусов. По его словам, такая погода продержится несколько дней. Эксперт добавил, что тепло сохранится только на Урале.

Резкое снижение температуры ожидается в Красноярском крае, Якутии, Новосибирской, Омской и Иркутской областях – до 10 градусов с 25 и выше.

Ранее сообщалось, что россиян ожидает «экстремально жаркое лето», в том числе в Московском регионе.