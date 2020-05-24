Московский регион ожидает «экстремально жаркое лето»

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24 мая 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: женщина загорает, pixabay.com

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что россиян ожидает «экстремально жаркое лето», в том числе в столичном регионе.

«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», - пояснили эксперты.

Однако они обеспокоены тем, что такие условия увеличат риск появления пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири. Кроме того, возгорания торфяников возможны в Московской, Владимирской, Рязанской, Тверской и Нижегородской областях.

Отмечается, что лето 2020 года может стать «самым жарким» за весь период метеонаблюдений.

Ранее Гидрометцентр России назвал холодную погоду в Москве «аномальной», но прогнозирует потепление на следующей неделе.