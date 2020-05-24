В Гидрометцентре считают аномальной холодную погоду в столице, но скоро все наладится

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24 мая 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, весна

Такой аномально холодный май, как нынешний последний месяц весны, в последний раз был в Москве 3 года назад – в 2017-м, но тогда холода наступили в десятых числах мая, а во второй половине месяца уже потеплело.

В этом году майская температура отстает от весеннего графика больше чем на месяц, средняя температура на 7 градусов и более ниже климатической нормы. Гидрометцентр России сообщает, что к пятнице, 22 мая, количество осадков в столице достигло месячной нормы.

Во второй половине следующей недели ощутимо потеплеет, погода будет соответствовать майским климатическим нормам. А 29 мая ожидается уже +25 градусов.