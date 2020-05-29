В воскресенье в Москве выпадет месячная норма осадков и похолодает

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29 мая 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в грядущее воскресенье, 31 мая, в Москве выпадет месячная норма осадков. Дожди также остудят воздух в столице Российской Федерации.

Синоптик подчеркнул, что пасмурная погода пришла в Москву уже сегодня. Дожди будут идти без перерывов до ночи субботы, причем в первый выходной день недели резко потеплеет до плюс 23-25 градусов.

Однако уже в воскресенье москвичей ожидает новый удар стихии – на столицу может обрушиться до 52 миллиметров осадков, вследствие чего температура воздуха опустится до плюс 15 градусов.