Синоптик предупредил о вероятности грозы в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, на какую погоду следует рассчитывать москвичам в течение пятницы. Ранее стало известно об ухудшении погодных условий.

Предполагается, что в последний будний день недели в столице России будет облачно, ожидаются дожди, местами они будут сильными. К вечеру в город может прийти гроза.

Температура воздуха в Москве составит плюс 15-17, в Подмосковье – плюс 16-20.

Не исключено, что за сутки в столичном регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Синенков напомнил, что абсолютный суточный максимум осадков в Москве и Подмосковье для мая принадлежит 1976 году, когда выпало 39 миллиметров.