На Москву надвигается рекордное количество дождей

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28 мая 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: дождь, pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что столичный регион ожидают сильнейшие дожди. Пятница, 29 мая, станет «самым мокрым» днем с начала месяца, сообщает kp.ru.

Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня

«Когда центр циклона расположен над Киевом, у нас всегда случаются самые сильные дожди, это закономерность атмосферных процессов», - пояснила она, отметив, что осадки принесет южный циклон с Балкан и Черного моря.

Позднякова рассказала, что городские службы, в том числе Мосводосток, работают по их прогнозам. По ее словам, они всегда готовы к экстремальным дождям, тем более сейчас на столичных дорогах стало свободнее, улицы часто моют и решетки водостоков не должны быть замусорены.

«Я надеюсь, особых катаклизмов не будет. Когда ливневой тропический дождь выливает 30 мм вода за 3 часа – это да, это проблема. А сейчас дожди все-таки будут растянуты по времени, что проще», - уточнила она.

Синоптик добавила, что 30 мая в Москве будет +25 градусов и теплые дожди пойдут дачникам на пользу, а именно почве. Однако 31 мая ожидается похолодание до 15-20.

При этом россиян ждет «экстремально жаркое лето», в том числе в Московском регионе.