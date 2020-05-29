Татьяна Навка показала Дмитрия Пескова с бородой

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29 мая 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomohov/Russian Look, Дмитрий Песков, Татьяна Навка

Татьяна Навка выложила в своем инстаграме первое видео семьи после выписки из больницы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрастил седую бороду - как известно, он вместе с женой болел коронавирусом.

На видео Дмитрий Песков, Татьяна Навка и их дочь Надя вместе сажают черешню в честь 20-летия фестиваля искусств «Черешневый лес», который из-за коронавируса проходит в этом году в онлайн-формате.

«Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы», — прокомментировала Татьяна Навка. Подписчики отмечают, что борода Пескову идет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 29 Май 2020 в 9:12 PDT