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Песков ответил на вопрос о том, как пандемия коронавируса изменит жизнь человечества

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ru

Песков ответил на вопрос о том, как пандемия коронавируса изменит жизнь человечества
Фото: Дмитрий Песков , kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что человечество сталкивалось и с более страшными эпидемиями, чем пандемия COVID-19, но всегда жизнь потом налаживалась.

Песков отметил, что пандемия отражается на уровне доходов людей, на уровне комфорта или дискомфорта. Но, хотя какие-то последствия будут, надо понять: "какими бы ни были трудности, они все равно проходящие", подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков поблагодарил лечивших его медиков и сказал, что ему "какие-то нюансы нужно долечить".

НС

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