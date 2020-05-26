Песков ответил на вопрос о том, как пандемия коронавируса изменит жизнь человечества

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что человечество сталкивалось и с более страшными эпидемиями, чем пандемия COVID-19, но всегда жизнь потом налаживалась.
Песков отметил, что пандемия отражается на уровне доходов людей, на уровне комфорта или дискомфорта. Но, хотя какие-то последствия будут, надо понять: "какими бы ни были трудности, они все равно проходящие", подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков поблагодарил лечивших его медиков и сказал, что ему "какие-то нюансы нужно долечить".