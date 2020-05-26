Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Песков поблагодарил лечивших его медиков и сказал, что ему «какие-то нюансы нужно долечить»

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Песков поблагодарил лечивших его медиков и сказал, что ему «какие-то нюансы нужно долечить»
Дмитрий Песков, фото Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выздоровел и 25 мая выписался из больницы. У пресс-секретаря президента РФ была диагностирована коронавирусная инфекция. COVID был и у его супруги Татьяны Навка.

Навка выздоровела чуть раньше. После выписки из больницы Песков поблагодарил лечивших его медиков: «Спасибо врачам».
По его словам, он пока в домашнем режиме, но возвращается к рабочему графику. Пресс-секретарь отметил, что после больницы, некий карантин предусмотрен, домашний режим необходим.

И еще он поделился с журналистами, что ему необходимо «какие-то нюансы нужно долечить».

Напомним, после госпитализации Дмитрий Песков говорил, что он не встречался с Владимиром Путиным более месяца.

ИЧ

В мире

Украинский дипломат назвал лучшее решение для военного конфликта Киева с ДНР и ЛНР

Украинский дипломат назвал лучшее решение для военного конфликта Киева с ДНР и ЛНР

Приднестровская формула, когда был достигнут не мир, а перемирие, является лучшим решением для конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил Александр Чалый, бывший заместитель главы украинского МИД.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью