Песков поблагодарил лечивших его медиков и сказал, что ему «какие-то нюансы нужно долечить»

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26 мая 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дмитрий Песков, фото Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выздоровел и 25 мая выписался из больницы. У пресс-секретаря президента РФ была диагностирована коронавирусная инфекция. COVID был и у его супруги Татьяны Навка.

Навка выздоровела чуть раньше. После выписки из больницы Песков поблагодарил лечивших его медиков: «Спасибо врачам».

По его словам, он пока в домашнем режиме, но возвращается к рабочему графику. Пресс-секретарь отметил, что после больницы, некий карантин предусмотрен, домашний режим необходим.

И еще он поделился с журналистами, что ему необходимо «какие-то нюансы нужно долечить».

Напомним, после госпитализации Дмитрий Песков говорил, что он не встречался с Владимиром Путиным более месяца.