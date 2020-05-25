Песков выписался из больницы после лечения от COVID-19

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25 мая 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков вечером в понедельник, 25 мая, сообщил журналистам, что выписался из больницы, где проходил лечение от коронавируса нового типа.

Отвечая на вопрос сотрудников СМИ о том, выписался ли он из медучреждения, где лечился от COVID-19, Дмитрий Песков ответил кратко: "Это правда".

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в первой половине мая. Компьютерная томография показала наличие у Пескова двусторонней пневмонии.