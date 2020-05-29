С 15 июня санатории Крыма начнут принимать первых отдыхающих, но только крымчан

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

пляж, фото: pexels.com

С 15 июня санатории Крыма начнут принимать первых отдыхающих. Но, как и предупреждал глава Крыма Сергей Аксенов, пока отдохнуть и подлечиться смогут только крымчане. По словам Аксенова, санаторно-курортные учреждения смогут принимать на отдых крымчан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее власти Крыма обращались в правительство РФ с просьбой исключить ряд требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал разрешить россиянам и иностранцам поездки в Крым.