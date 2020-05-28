Онищенко призвал разрешить россиянам и иностранцам поездки в Крым

Предложено открыть Крым для туристов без всяких ограничений, объясняя это тем, что ситуация начинает нормализоваться.
Напомним, что Роспотребнадзор России установил требования, согласно которым может начать работу санаторно-курортный комплекс Крыма. Предприниматели объявили условия невыполнимыми, их поддержал крымский губернатор, отправивший в Москву встречные предложения по мерам, согласно которым и курорты заработают и меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции будут соблюдены.
Напомним, что Сергей АКСЕНОВ неоднократно заявлял, что скорее всего в Крыму будет с 1 июня запущен региональный туризм и даже анонсировал заполнение «Артека» маленькими крымчанами.
28 мая в поддержку губернатора выступил известный депутат Госдумы Геннадий ОНИЩЕНКО – академик российской академии медицинских наук. По его мнению, людей, относящихся к группам риска, следует лишь уведомить о необходимости оставаться дома, не чиня им никаких препонов. А всем остальным - и россиянам и иностранцам – разрешить поездки в Крым без какого-либо обязательного тестирования.
«Если делать тесты, то, следуя логике, закрыть прилетевших в обсерватор и ждать результата. А иначе зачем обследовать? Давайте не будем пороть горячку. Ситуация начинает нормализоваться. Пусть едут, отдыхают и соблюдают гигиенические нормы», — приводит слова ОНИЩЕНКО ИА «Общественная служба новостей».