Онищенко призвал разрешить россиянам и иностранцам поездки в Крым

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28 мая 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Ялта, набережная, фото соцсети

Предложено открыть Крым для туристов без всяких ограничений, объясняя это тем, что ситуация начинает нормализоваться.

Напомним, что Роспотребнадзор России установил требования, согласно которым может начать работу санаторно-курортный комплекс Крыма. Предприниматели объявили условия невыполнимыми, их поддержал крымский губернатор, отправивший в Москву встречные предложения по мерам, согласно которым и курорты заработают и меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции будут соблюдены.

Напомним, что Сергей АКСЕНОВ неоднократно заявлял, что скорее всего в Крыму будет с 1 июня запущен региональный туризм и даже анонсировал заполнение «Артека» маленькими крымчанами.

28 мая в поддержку губернатора выступил известный депутат Госдумы Геннадий ОНИЩЕНКО – академик российской академии медицинских наук. По его мнению, людей, относящихся к группам риска, следует лишь уведомить о необходимости оставаться дома, не чиня им никаких препонов. А всем остальным - и россиянам и иностранцам – разрешить поездки в Крым без какого-либо обязательного тестирования.

«Если делать тесты, то, следуя логике, закрыть прилетевших в обсерватор и ждать результата. А иначе зачем обследовать? Давайте не будем пороть горячку. Ситуация начинает нормализоваться. Пусть едут, отдыхают и соблюдают гигиенические нормы», — приводит слова ОНИЩЕНКО ИА «Общественная служба новостей».