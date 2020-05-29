Коронавирус 29 мая: как не заболеть COVID-19 в общественных местах и почему вредно заниматься спортом в масках

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 29 мая в мире коронавирус диагностирован у 5 911 138 человек. Погибли 363 955 зараженных, выздоровели 2 586 031. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.





Врач спортивной медицины Наталья Лабзова рассказала, как ношение маски повлияет на занятие спортом. Напомним, что в некоторых регионах страны власти разрешили заниматься физическими нагрузками на улице, однако с использованием средств индивидуальной защиты. По словам эксперта, такой подход может пойти во вред. «Большая разница в занятиях в маске и без, потому что маска ограничивает поступление свежего воздуха, соответственно, человек занимается в состоянии, когда у него больше углекислого газа в легких, это состояние называется гипоксия, либо гиперкапния», – рассказала Лабзова.





Напомним, что в некоторых регионах страны власти разрешили заниматься физическими нагрузками на улице, однако с использованием средств индивидуальной защиты. По словам эксперта, такой подход может пойти во вред. «Большая разница в занятиях в маске и без, потому что маска ограничивает поступление свежего воздуха, соответственно, человек занимается в состоянии, когда у него больше углекислого газа в легких, это состояние называется гипоксия, либо гиперкапния», – рассказала Лабзова. Госдума назвала возможный срок открытия пляжей в России. Их могут начать открывать с 1 июля. «Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки», – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете».





Их могут начать открывать с 1 июля. «Туристический сезон в России состоится несмотря ни на что. Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки», – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью «Парламентской газете». В Минтруде предложили запретить увольнять сотрудников во время пандемии коронавируса. «Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя», – сказано в документе.





«Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя», – сказано в документе. Врач Андрей Кондрахин рассказал, как не заболеть коронавирусом в общественных местах. По его словам, в некоторых случаях ношение маски недостаточно. В спортивных залах нужно следить, чтобы тренажеры находились на нужной дистанции друг от друга и тщательно обрабатывались после каждого человека. «Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо», – советует эксперт. Специалист добавил, что в ТЦ особую опасность представляют магазины с косметикой и, в частности, пробники, до которых мог дотрагиваться заболевший человек.





По его словам, в некоторых случаях ношение маски недостаточно. В спортивных залах нужно следить, чтобы тренажеры находились на нужной дистанции друг от друга и тщательно обрабатывались после каждого человека. «Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо», – советует эксперт. Специалист добавил, что в ТЦ особую опасность представляют магазины с косметикой и, в частности, пробники, до которых мог дотрагиваться заболевший человек. Доктор Мясников назвал причину ослабления коронавирусной инфекции в России. В своём Telegram-канале эксперт написал, что с ростом числа зараженных людей «коронавирус теряет способность заражать и убивать». По мнению врача, вирус фильтруется через иммунные силы человека и, борясь с ними, ослабевает.