Как не заболеть коронавирусом в общественных местах

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29 мая 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Врач Андрей Кондрахин рассказал, какие правила безопасности в общественных местах стоит учитывать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в некоторых случаях масочного режима может быть недостаточно.

Кондрахин рассказал, что при посещении кинотеатров нельзя снимать перчатки или маску, а также трогать лицо. Также запрещенными становятся привычные в кинотеатре чипсы и поп-корн.

В спортивных залах нужно следить, чтобы тренажеры находились на нужной дистанции друг от друга и тщательно обрабатывались после каждого человека. «Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо», - советует эксперт.

Он добавил, что в ТЦ особую опасность представляют магазины с косметикой и, в частности, пробники, до которых мог дотрагиваться заболевший человек.