Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Как не заболеть коронавирусом в общественных местах

, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Как не заболеть коронавирусом в общественных местах
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Врач Андрей Кондрахин рассказал, какие правила безопасности в общественных местах стоит учитывать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в некоторых случаях масочного режима может быть недостаточно.

Кондрахин рассказал, что при посещении кинотеатров нельзя снимать перчатки или маску, а также трогать лицо. Также запрещенными становятся привычные в кинотеатре чипсы и поп-корн.

В спортивных залах нужно следить, чтобы тренажеры находились на нужной дистанции друг от друга и тщательно обрабатывались после каждого человека. «Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо», - советует эксперт.

Он добавил, что в ТЦ особую опасность представляют магазины с косметикой и, в частности, пробники, до которых мог дотрагиваться заболевший человек.

АБ

Общество

В Минтруде предложили запретить увольнять сотрудников при карантине

В Минтруде предложили запретить увольнять сотрудников при карантине

В Минтруде предложили запретить увольнять сотрудников во время пандемии коронавирусной инфекцией. Согласно предложению, трудовые отношения не могут быть расторгнуты по инициативе нанимателя.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью