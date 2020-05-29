Онищенко назвал самое «забытое» место с точки зрения риска заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Парламентская газета»

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко, АГН Москва / globallookpress.com

Подъезды многоквартирных домов являются самым «забытом» местом с точки зрения опасности заражения коронавирусом COVID-19. Соответствующую точку зрения высказал Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора.

Онищенко отметил в беседе с журналистами, что в подъезды почти не попадает солнечный свет, поэтому COVID-19 там может сохраняться дольше, чем в других местах. Существует опасность заражения через перила, кнопки лифта и домофона, а также посредством контакта со встретившимся на лестничной клетке соседом, предупредил парламентарий.

Геннадий Онищенко рассказал, что при нахождении в подъезде нужно использовать маску и перчатки. Это должно в максимальной степени обезопасить от заражения.

Ранее академик РАН Виталий Зверев заявил о вреде длительного ношения медицинской маски.