Ирина Слуцкая на карантине основательно занялась огородом

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28 мая 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ирина Слуцкая. Фото: Instagram slutskayaofficial

Фигуристка Ирина Слуцкая заявила: она на карантине превратилась в «очумелого дачника». Раньше у женщины было мало времени на различные посадки на приусадебном участке, но в этом году Слуцкая наверстывает упущенное.

«Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы! Теперь, кроме тюльпанов, у меня будет много-много цветов. Плюс декоративные цветы висят на балконе», - поделилась Ирина.

Фигуристка добавила, что она в этом году высадит огурцы, помидоры, физалис, флоксы и астры. На грядке спортсменки уже есть укроп, петрушка, зелень, редис и капуста.

Ранее сообщалось: в Роспотребнадзоре согласовали возможность проведения матчей чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей.