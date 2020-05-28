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В Роспотребнадзоре согласовали проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями на первом этапе

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Роспотребнадзоре согласовали проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями на первом этапе
Мяч. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре согласовали возможность проведения матчей чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей. Об этом говорится в сообщении Российского футбольного союза.

Известно, что на первоначальном этапе заполняемость трибун не будет превышать 10%. Также основные положения регламента предусматривают регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, ежедневный медицинский осмотр и другое.

Ранее сообщалось: все игроки футбольного клуба «Сочи» прошли тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

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