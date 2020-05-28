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От коронавируса вылечились больше 2,5 миллионов

, 17:32 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

От коронавируса вылечились больше 2,5 миллионов
фото: pixabay.com

Количество вылечившихся от коронавируса превысило отметку в 2,5 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Вылечившихся от коронавируса насчитывается 2 522 202 человек. Еще накануне это число только приближалось к упомянутой в заголовке отметке. По итогам среды, 27 мая, благополучно оправившихся от болезни насчитывалось 2 494 856 человек.

По последним данным заразившихся COVID-19 насчитывается 5 816 579 человек. Лидером остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия.

Россия занимает третье место. Российские медики установили 379 051 случай заражения коронавирусом. Вылечиться сумели 150 993 россиян.

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