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Сколько заражено короанвирусом на 28 мая

, 16:13 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Сколько заражено короанвирусом на 28 мая
фото: pixabay.com

За минувшие сутки коронавирусом заразились 106 475 человек. Судя по данным ресурса Worldometers, в мире появилась еще одна самая covid-опасная страна.

Теперь количество заразившихся коронавирусом в мире достигло отметки в 5 816 579 человек. Умерли 358 001, вылечились 2 519 434 человека.

Лидером остаются Соединенные Штаты. Но с ней уже начала соперничать Бразилия. По количеству новых случае заражения, выявленных за сутки, эта страна уже опередила США.

В России за минувшие сутки заразились 8338 человек. Пока этот уровень является среднестатистическим. Хотя в целом, ситуация стабилизируется.

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