Японская журналистка поделилась впечатлениями о лечении от COVID-19 в Москве

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28 мая 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больница. Фото: pixabay.com

Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала о том, как проходила лечение от коронавируса в одной из московских больниц. Основываясь на своем опыте, она предположила, почему в России такая маленькая смертность от COVID-19.

Токуяма призналась, что причиной госпитализации был плеврит и некоторые сопутствующие симптомы, из-за которых врачи заподозрили у нее коронавирус. По словам журналистки, в палате регулярно проводили уборки и дезинфекцию, также ей предоставили отдельный умывальник. Что касается масок, то их ношение в больнице оказалось обязательным, средства индивидуальной защиты пациентам раздавали бесплатно.

Японка рассказала, что сдавала тест на коронавирус четыре раза, но результаты оказались отрицательными. После выписки журналистку отправили на двухнедельный карантин. «Я думаю, что причина низкой смертности от коронавируса в России состоит в том, что здесь происходит быстрое выявление больных, и значительное их число поступает в больницы еще до развития тяжелых проявлений болезни», - резюмировала она.