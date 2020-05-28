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Бразилия опередила США по количеству заражений

, 16:00 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Бразилия опередила США по количеству заражений
фото: pixabay.com

В Бразилии установлен антирекорд по количеству новых диагнозов коронавируса. Таковы данные ресурса Worldometers.

Количество новых заражений коронавирусом в Бразилии увеличилось до 22 301 человека. Для сравнения в Соединенных Штатах за сутки врачи установили 20 546 новых диагнозов.

Соединенные Штаты являются лидером коронавирусной статистики. На долю этой страны приходится примерно треть всех случаев заболевания COVID-19.

В лидеры по коронавирусу Бразилия выбилась совсем недавно. Эта страна стремительно опередила другие государства. Сейчас в Бразилии заражены 414 661 человек.

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