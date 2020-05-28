На Ставрополье за сутки коронавирус выявили у 80 местных жителей

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28 мая 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Больничная ковид-палата. Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

За последние сутки в крае скончался один человек, заболевший коронавирусом. Таким образом, число погибших от коронавирусной инфекции в Ставропольском крае выросло до 43 человек.

Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил в своем Инстаграм.

«К сожалению, мы видим, что число летальных исходов пока растет. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики. Не подвергайте риску свое здоровье. Всем нам как можно скорее хочется вернуться к нормальной жизни», – обратился губернатор к жителям региона.

За все время в регионе коронавирусом заразились 2238 человек, в 201 ребенок. 920 пациентов с подтвержденным диагнозом выздоровели.

Ранее депутат Госдумы от Ставропольского края рассказал, что заразился коронавирусом.