Депутат Госдумы Михаил Кузьмин рассказал, что заразился коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Михаил Кузьмин. Фото: сайт Госдума РФ

Представитель Ставропольского края в нижней палате парламента Михаил Кузьмин заболел коронавирусом, о чем сообщил в соцсетях.

Он рассказал, что первый же анализ дал положительный результат, парламентарий находится дома на самоизоляции и ждет дополнительного обследования.

«Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Хотел приехать домой, региональная неделя. Вот, попал, похоже», – сообщил Кузьмин.

Ставропольские СМИ сообщают, что в начале мая Кузьмин приезжал в Ставрополь на похороны мэра Андрея Джатдоева.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме несколько депутатов заразились коронавирусом.