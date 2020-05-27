Депутат Госдумы Михаил Кузьмин рассказал, что заразился коронавирусом

Представитель Ставропольского края в нижней палате парламента Михаил Кузьмин заболел коронавирусом, о чем сообщил в соцсетях.
Он рассказал, что первый же анализ дал положительный результат, парламентарий находится дома на самоизоляции и ждет дополнительного обследования.
«Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Хотел приехать домой, региональная неделя. Вот, попал, похоже», – сообщил Кузьмин.
Ставропольские СМИ сообщают, что в начале мая Кузьмин приезжал в Ставрополь на похороны мэра Андрея Джатдоева.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме несколько депутатов заразились коронавирусом.