В Госдуме еще несколько депутатов заразились коронавирусом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о еще нескольких случаях заражения коронавирусом среди депутатов нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы не стал называть фамилии, отметив, что не имеет на это права, и заявил, что «экспресс-тест показал, что у нас еще выявлены депутаты, которые заболели».
«И если бы мы не провели эту работу, и они не сдали тест, сегодня они были бы среди нас», – сказал Володин на пленарном заседании в четверг.
Он также не уточнил число новых заболевших коронавирусом. Ранее спикер Госдумы сообщал, что коронавирусом заразились шесть депутатов.