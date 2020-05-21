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В Госдуме еще несколько депутатов заразились коронавирусом

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Госдуме еще несколько депутатов заразились коронавирусом
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о еще нескольких случаях заражения коронавирусом среди депутатов нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы не стал называть фамилии, отметив, что не имеет на это права, и заявил, что «экспресс-тест показал, что у нас еще выявлены депутаты, которые заболели».

«И если бы мы не провели эту работу, и они не сдали тест, сегодня они были бы среди нас», – сказал Володин на пленарном заседании в четверг.

Он также не уточнил число новых заболевших коронавирусом. Ранее спикер Госдумы сообщал, что коронавирусом заразились шесть депутатов.

ДВа

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