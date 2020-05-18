Коронавирус в Госдуме. Уже 6 депутатов в больнице или на изоляции дома c положительным тестом на COVID-19

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18 мая 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Советник спикера ГД Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова сообщила, что COVID-19 был диагностирован ещё у двух парламентариев. Они переносят болезнь в лёгкой форме и находятся на домашнем лечении.

«Шесть человек заболело. Двое уже выписаны, Калашников и Новиков. Двое в больнице, Пушкина и Максимова. А двое дома на карантине, состояние у них более-менее нормальное. Назвать их не могу, это врачебная тайна», - рассказала она изданию «Подъём».

Кашеварова добавила, что на данный момент массового заражения в ГД удалось избежать. «Перед каждым большим мероприятием, а это пленарное заседание, в Госдуме проводится сбор анализов. Да и сами по себе депутаты сдавали тесты и на антитела, и на коронавирус. Пока у нас только шестеро. Массового заражения удалось избежать. Все они заразились вне стен Госдумы. Оксана Викторовна заразилась, когда занималась благотворительностью, раздавала маски и антисептики в помощь врачам, Максимова - то же самое, Калашников и Новиков тоже вне стен, думаю, при контакте. Все профилактические меры мы в Госдуме соблюдаем», - уточнила советник.