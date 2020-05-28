Мишустину предложили временно освободить родителей от платы за детсад

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28 мая 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: детская книжка, pixabay.com

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением не взимать плату за услуги бюджетных детских садов с родителей, потерявших в период пандемии коронавируса работу.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции (с 31 марта по 31 мая) и встали на учёт в государственной службе занятости в качестве безработных», - говорится в документе, который оказался в распоряжении RT.

Хамзаев отметил, что некоторые родители в связи с режимом самоизоляции и другими обстоятельствами лишились работы и оказались в сложном финансовом положении.

Ранее Минтруд предложил увеличить размер минимального пособия по безработице в 3 раза и обеспечить для оказавшихся под риском увольнения граждан место занятости.