В Москве за сутки выявили чуть больше 2 тысяч случаев заражения COVID-19

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28 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в Москве составило 173 497 человек. Об этом стало известно в четверг, 28 мая.

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«Распределение по субъектам: Москва - 2054, Московская область - 774, Санкт-Петербург - 383 Свердловская область – 268, Нижегородская область – 228», - уточнили в ведомстве.

При этом за минувшие сутки число выздоровевших пациентов вновь превысило число заболевших – 3793. Скончался с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус 71 человек.

Ранее сообщалось, что на территории России выявили 8 371 случай в 85 регионах.