В России зарегистрировали 8 371 новый случай заражения COVID-19

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28 мая 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки на территории Российской Федерации выявили 8 371 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Подчеркивается, что новые случаи заболевания были зафиксированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах страны. Уточняется также, что у 3 560 инфицированных (42,5%) нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в России зафиксировали 379 051 случай заражения коронавирусом нового типа в 85 регионах.