Еще 3793 пациента вылечилось от коронавируса в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице выздоровели еще 3 тыс. 793 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 тыс. 793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 тыс. 251», - сказала Анастасия Ракова.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Если вы хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по телефону: 8 (495) 870-45-16.