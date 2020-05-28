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За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом
пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки коронавирус нового типа унес жизни 174 пациентов на территории России. Об этом в четверг утром сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Уточняется, что в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончался 71 человек, в Московской области и Дагестане – по 21 пациенту, в Санкт-Петербурге – 9, в Тульской и Нижегородской областях – по шесть человек.

С начала пандемии в России умерли 4 142 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории РФ выявили 8 371 случай заражения коронавирусом нового типа. 

 

ЕТ

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