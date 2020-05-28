Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для организации ЕГЭ в дистанционном формате

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для организации ЕГЭ в дистанционном формате
экзамен, Gennadii Usoev/Russian Look

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил об отсутствии технологии для организации сдачи ЕГЭ в дистанционном формате.

Игорь Круглинский подчеркнул, что в настоящий момент не существует способа, который позволил бы в дистанционном формате организовать проведение объективного Единого государственного экзамена в одинаковых условиях абсолютно для всех школьников.

"К сожалению, это невозможно", – заключил глава управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.

ЕТ

Общество

Определено возможное направление ядерного удара России по США в случае войны

Определено возможное направление ядерного удара России по США в случае войны

Арктический регион будет играть важную роль в случае ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. С таким заявлением выступил Михаил Александров, отечественный военный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью