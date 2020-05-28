В Адыгее утвердили первый этап снятия ограничительных мер и запустили троллейбусы

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28 мая 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

В салоне троллейбуса. Фото: сайт администрации Майкопа

В Адыгее с четверга на маршруты вышли все троллейбусы. Кроме этого, власти разрешили работу ряда организаций.

В рамках первого этапа дополнительно разрешена деятельность парикмахерских и салонов красоты, косметических салонов, имеющих лицензию, расположенных в отдельно стоящем здании или имеющих отдельный вход в объект с улицы.

В столице республики открыты все рынки, возобновили работу ярмарки выходного дня.

Руководителей предприятий и организаций предупредили, что в случае несоблюдения требований Роспотребнадзора, их закроют.

Жесткие ограничения продолжают действовать в Красногвардейском районе Адыгеи, где в мае была отмечена вспышка коронавирусной инфекции.