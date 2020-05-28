В Адыгее утвердили первый этап снятия ограничительных мер и запустили троллейбусы

В Адыгее с четверга на маршруты вышли все троллейбусы. Кроме этого, власти разрешили работу ряда организаций.
В рамках первого этапа дополнительно разрешена деятельность парикмахерских и салонов красоты, косметических салонов, имеющих лицензию, расположенных в отдельно стоящем здании или имеющих отдельный вход в объект с улицы.
В столице республики открыты все рынки, возобновили работу ярмарки выходного дня.
Руководителей предприятий и организаций предупредили, что в случае несоблюдения требований Роспотребнадзора, их закроют.
Жесткие ограничения продолжают действовать в Красногвардейском районе Адыгеи, где в мае была отмечена вспышка коронавирусной инфекции.