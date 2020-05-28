Врач рассказала, как избежать заражения COVID-19 в салонах и парикмахерских

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28 мая 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

парикмахерская, pixabay.com

Врач высшей категории Лариса Алексеева в рамках беседы с журналистами дала простой совет, как избежать заражения коронавирусной инфекцией во время посещения парикмахерских, когда они начнут работать.

Эксперт подчеркнула, что главным условием посещения салона красоты или парикмахерской является соблюдение масочного режима. Лариса Алексеева подчеркнула, что придется временно отказаться от всех процедур связанных с лицом, поскольку контакт слишком близкий – если мастер болеет, то он может заразить клиента.

Врач добавила, что в обозримом будущем люди смогут выполнять в салонах только стрижки и укладки, а вот с чисткой лица и наращиванием ресниц придется повременить.