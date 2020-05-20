В Красноярском крае возобновят работу парикмахерские

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20 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

парикмахер, pixabay.com

25 мая в Красноярском крае снимут ограничения на работу парикмахерских, которые ранее были введены из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.

Глава Красноярского края подчеркнул, что решение по столь простому вопросу, как открытие парикмахерских, далось властям нелегко. Александр Усс попросил местных жителей "не подвести его", быть предельно ответственными и аккуратными, чтобы в самое ближайшее время в регионе можно было возобновить работу магазинов и предприятий сферы услуг.

Напомним, в Красноярском крае с начала пандемии COVID-19 выявили 2 445 случаев заражения.