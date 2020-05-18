В Кировской области с 21 мая возобновят работу парикмахерские и салоны красоты

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18 мая 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vyatka-grad.ru

Парикмахерская. Фото: Pixabay

Власти Кировской области приняли решение о возобновлении с 21 мая работы ряда предприятий сферы услуг. Об этом стало известно по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Принято решение о возобновлении работы парикмахерских, салонов красоты, маникюрных и педикюрных кабинетов, косметических салонов и спа-салонов, но только по предварительной записи.

В оперштабе отметили, что послабление не коснется трех районов – Вятские Поляны, Вятскополянского и Малмыжского из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Кроме парикмахерских и салонов красоты в регионе решено открыть фитнес центры. Правда, заниматься в них можно будет только индивидуально с тренером и с обязательной бесконтактной термометрией посетителей.

Ранее сообщалось, что кировчанам разрешат гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.