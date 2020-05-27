В Сочи только планируют переименовать реку, а табличка с новым названием уже установлена

Депутаты Городского Собрания Сочи обсудят переименование реки Хероты в Адлерском районе курорта и возвращение ей исторического названия. Многие СМИ сегодня уже написали, что река Херота стала Хоротой.
В действительности государственный Военно-исторический архив, к которому обратились городские власти, согласился с запросом сочинских представительных органов власти в том, что Хероте следует изменить название. В некоторых исторических документах название реки значится как "Хорота". Сейчас собираются документы для дальнейшего рассмотрения этого вопроса депутатами.
Ответственность за установку таблички с новым названием реки пока никто на себя не взял. Дорожный указатель с рекой Херота был весьма популярен в интернете, с ним любили фотографироваться туристы.
Ранее депутат заксобрания Ленобласти предложил переименовать северную столицу.