В Сочи только планируют переименовать реку, а табличка с новым названием уже установлена

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27 мая 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети, река Хорота

Депутаты Городского Собрания Сочи обсудят переименование реки Хероты в Адлерском районе курорта и возвращение ей исторического названия. Многие СМИ сегодня уже написали, что река Херота стала Хоротой.

В действительности государственный Военно-исторический архив, к которому обратились городские власти, согласился с запросом сочинских представительных органов власти в том, что Хероте следует изменить название. В некоторых исторических документах название реки значится как "Хорота". Сейчас собираются документы для дальнейшего рассмотрения этого вопроса депутатами.

Ответственность за установку таблички с новым названием реки пока никто на себя не взял. Дорожный указатель с рекой Херота был весьма популярен в интернете, с ним любили фотографироваться туристы.

Ранее депутат заксобрания Ленобласти предложил переименовать северную столицу.