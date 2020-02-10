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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Депутат заксобрания Ленобласти предложил переименовать северную столицу

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат заксобрания Ленобласти предложил переименовать северную столицу
Фото: Pixabay

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил в рамках процедуры внесения поправок в Конституцию Российской Федерации поставить вопрос о переименовании Санкт-Петербурга в Петербург.

На своей странице в Facebook парламентарий написал, что речь может идти как о включении этого вопроса в пакет поправок, так и о вынесении его в отдельное, параллельное голосование для жителей северной столицы в день всероссийского голосования.

На вопрос почему вообще возникает такая необходимость – переименовать Санкт-Петербург в Петербург, депутат ответил, что «и законодательство, и топонимика должны быть современными и соответствовать нынешнему обществу».

«Наша жизнь становится быстрее, динамичнее, эволюционирует вслед за ней и язык. Двойное и длинное название целиком уже почти никто не употребляет в обычной жизни, не говоря уже о том, что, к моему удивлению, многие питерцы считают, что Санкт-Петербург назван в честь Петра Первого, а не апостола Петра», – считает Петров.

Он также добавил, что в повседневной жизни люди давно уже не говорят Санкт-Петербург. Говорят Петербург или еще короче - Питер. В этом смысле, по мнению депутата, нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом.

Он приводит еще один аргумент – введение в официальное обращение Петербурга вместо Санкт-Петербурга приведет и к экономии бумаги и других расходных материалов при изготовлении документов, вывесок, объявлений.

ДВа

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