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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Деловой форум отменили в Петербурге из-за коронавируса

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Деловой форум отменили в Петербурге из-за коронавируса
Serguei Fomine, globallookpress.com

Деловой форум отменили в Петербурге из-за коронавируса. Форум с участием делегации из Китая "Торгово-экономическое сотрудничество. Настоящее и будущее" должен был пройти 14 февраля.

Ожидалось, что участие в форуме примут представители деловых кругов из города Таншань.
Также пришлось отменить большой концерт "Национальные сокровища", который планировалось провести 11 февраля по случаю Нового года, наступившего по китайскому календарю 25 января 2020 года, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".
Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек.По новым данным, от коронавируса выздоровели 846 человек. Таким образом, число выздоровевших почти вдвое больше числа умерших от вируса 2019-nCoV.

ИЧ

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