Кадыров заявил, что абсолютно здоров

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27 мая 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сегодня сообщения о заражении коронавирусом и рассказал, что абсолютно здоров. Об этом он сообщил в прямом эфире в социальной сети Instagram.

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - заявил Кадыров.

Чеченский лидер рассказал, что мусульманский праздник Ураза-Байрам отметил в самоизоляции, дома. Он периодически обследуется, сдает анализы крови, делал компьютерную томографию. Это необходимость, поскольку он общается с людьми и не хочет стать переносчиком заболевания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 26 мая, сообщил, что он провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как доказательство, что он лично провел мероприятие, Кадыров опубликовал фото в своем Telegram-канале.