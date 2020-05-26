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Кадыров показал фото, как он проводит заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров показал фото, как он проводит заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
Рамзан Кадыров: фото vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 26 мая, сообщил, что он провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как доказательство, что он лично провел мероприятие, Кадыров опубликовал фото в своем Telegram-канале.

В СМИ ранее появлялись предположения заражении главы Чечни коронавирусом. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов называл такие новости сплетнями.

Кадыров сегодня сообщил, что провел первое после праздничных выходных по случаю Ураза-Байрама совещание. По его словам, отчитывались ответственные лица.  "В целом, ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна", - заявил Кадыров. Также глава Чечни отметил, что получено достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом.

24 мая в соцсетях появилось поздравление Кадырова с праздником мусульман. 

ИЧ

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