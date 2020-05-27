Путин: ситуация с коронавирусом в Москве и России стабилизировалась

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизуется как в Москве, так и в целом по всей России. Он отметил, что число выявленных в столице случаев сократилось вдвое.

«По сравнению с пиковыми значениями начала мая, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое. При том, что объемы тестирования постоянно растут», - пояснил российский лидер.

Путин отметил, что число проведенных тестов с конца апреля по конец мая возросло с 25 до 50 тысяч в день. При этом из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает, а резерв свободных коек составляет около 10 тысяч, добавил президент.

Ранее Сергей Собянин рассказал о снятии ограничений в Москве с 1 июня: прогулки и открытие некоторые предприятий.