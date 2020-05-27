В ФСБ заявили о беспрецедентных мерах на границе из-за пандемии COVID-19

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27 мая 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Zamir Usmanov/Russian Look, граница

Россия приняла беспрецедентные меры на границе в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сегодня заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Как отметил Кулишов, за короткий срок была перестроена служебная деятельность подразделений пограничного контроля в пунктах пропуска.

Глава Погранслужбы сообщил, что перед началом пандемии COVID-19 число пересекающих российскую границу достигло максимума. Так, «в сравнении с 2018 годом увеличились грузовой и пассажирский потоки через границу, особенно в воздушных пунктах пропуска, а также на границах с Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Казахстаном». В 2019 году пограничными органами через государственную границу пропущено свыше 163 млн лиц и более 24 млн транспортных средств. При этом отказ во въезде получили незначительное число граждан от общего потока.

Глава пограничной службы отметил, что "в последнее время на отдельных участках границы фиксируются попытки вывоза из России средств профилактики и индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции".

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова в понедельник, 25 мая, заявила, что в настоящий момент гражданам страны крайне нежелательно выезжать за рубеж.