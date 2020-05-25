Глава Роспотребнадзора рекомендует гражданам не выезжать за границу в ближайшее время

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25 мая 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

турист с чемоданом, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова в понедельник, 25 мая, заявила, что в настоящий момент гражданам страны крайне нежелательно выезжать за рубеж.

Попова напомнила, что ежедневно в мире регистрируются около 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Речь идет только о тех заболевших, о которых сообщается публично, поскольку уровень тестирования в странах разный – в некоторых государствах анализы не проводятся, но больные COVID-19 там тоже есть.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что масочный режим в России будет действовать в течение ближайших пары месяцев.