Глава Роспотребнадзора рассказала, как долго в России будет действовать масочный режим

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25 мая 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем в понедельник, 25 мая, рассказала, какое время на территории России продлится масочный режим, введенный ранее из-за пандемии коронавируса нового типа.

Анна Попова подчеркнула, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, однако, очевидно, что вирус останется.

Именно поэтому, по словам главы Роспотребнадзора, масочный режим в стране, будет действовать в ближайшие один-два месяца, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, Попова заметила, что выезжать за границу в обозримом будущем крайне нежелательно.