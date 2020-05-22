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Сотрудниками ФСБ в Новосибирской области изъят арсенал оружия

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Сотрудниками ФСБ в Новосибирской области изъят арсенал оружия
pixabay.com, оружие

Подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов обнаружили в Новосибирской области. Неплохой арсенал оружия и боеприпасов предстал перед глазами сотрудников ФСБ.

Было изъято пять пулемётов, 16 автоматов, восемь пистолетов-пулемётов, 32 винтовки, 47 пистолетов, три гранатомёта, 30 ручных гранат, более 3 тыс. патронов различного калибра.

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НС

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