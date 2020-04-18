Эксперт назвал причину массовой скупки патронов во время пандемии

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18 апреля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Известный российский эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер объяснил, почему во время пандемии нового коронавируса выросли продажи патронов. Рост отмечался в марте-апреле текущего года.

«Массовую закупку патронов, о которой писали в СМИ, я связываю с тем, что потом, после окончания пандемии, цены на эту продукцию вырастут, и люди, обладающие свободными денежными ресурсами, решили "затариться" заранее … людей, которые всерьез ждут апокалипсиса, очень немного», - пояснил он.

Попенкер отметил, что гражданский рынок оружия может существенно пострадать после пандемии, беря в пример охотников, которые сейчас не могут полноценно заниматься своей деятельностью.

«Отсюда следует отсутствие спроса на патроны и снаряжение. Охотников у нас в стране много, это сотни тысяч людей», - высказал эксперт.

При этом он считает, что компенсировать потери за счет людей, которые постоянно готовятся к какому-то «апокалипсису» и скупают все, что видят, сомнительная идея для оружейной сферы. Кроме того, он напомнил, что в России могут купить «винтовку и патроны только те, кто прошел соответствующие проверки и имеет все необходимые документы».

«Первая – это отсутствие предложения … Второе – платежеспособность граждан, после кризиса будут очевидные проблемы. В этой ситуации, я думаю, что будет бум на вторичном рынке – люди будут продавать то, что купили до пандемии. Полагаю также, что вырастет спрос на нелицензированные средства защиты: газовые баллончики и пр.», - заключил он, уточнив, что резкого увеличения спроса на оружие и боеприпасы после эпидемии не предвидится.