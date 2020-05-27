Коронавирус 27 мая: COVID-19 нашли у московской кошки, Роспотребнадзор предупредил курильщиков

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 27 мая в мире выявлено 5 690 577 случаев заражения коронавирусом. 353 924 человек погибли, а 2 434 615 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, насчитывается почти 6 миллионов инфицированных COVID-19.

– Коронавирус идеально адаптировался к организму человека, поэтому сейчас в мире так много заболевших. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Исследователи проанализировали устойчивость ряда живых организмов к заболеванию и неожиданно выяснили, что наиболее склонен к заражению человек, а не летучие мыши, как они предполагали.

– После осмотра в московской ветеринарной клинике пятилетнюю кошку отправили на анализ на COVID-19. Тест показал положительный результат. Животное сразу отправилось на карантин с хозяином. По словам замруководителя Россельхознадзора Николая Власова, после осмотра специалист дал направление в подведомственный Россельхознадзору «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»). Там у животного взяли пробы для проведения анализа на COVID-19, тест показал положительный результат. Напомним, пока нет доказательств того, что вирусом можно заразиться от кошек или собак.

– Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят коронавирус. «Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий», – заявили в ведомстве.

– Биолог назвала органы, которые следует проверить переболевшим COVID-19. Профессор Университета Джорджа Мейсона в Соединенных Штатах Америки, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что необходимо пройти диагностику легких, почек и мозга.

– А в Костроме ювелирный бренд смог неплохо заработать на коронавирусе. Бренд Dr. Vorobev начал продавать кулоны «Коронавирус» – небольшие серебряные подвески в виде характерной модели вируса SARS-CoV-2. Украшение сразу стало самым продаваемым у марки.